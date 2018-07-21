Названа страна-лидер по закупкам стрелкового оружия в Украине в прошлом году

Госслужба экспортного контроля обнародовала данные по количеству закупленного в Украине стрелкового оружия в 2017 году. Речь идет об автоматах и пистолетах-пулеметах.

Лидером в таких закупках стали Соединенные Штаты Америки. Они закупили у нашего государства более 15 тысяч автоматов в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы экспортного контроля.

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Также США приобрели у Украины 790 гранатометов. Однако, данные о том, кто именно покупал оружие – Пентагон или частные компании – не указаны.

Кроме США, стрелковое оружие в Украине также приобрели Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция.

В данных также отмечается, что Таиланд в 2017 году закупил у Украины 16 танков "Оплот".