Названа страна-лидер по закупкам стрелкового оружия в Украине в прошлом году
Госслужба экспортного контроля обнародовала данные по количеству закупленного в Украине стрелкового оружия в 2017 году. Речь идет об автоматах и пистолетах-пулеметах.
Лидером в таких закупках стали Соединенные Штаты Америки. Они закупили у нашего государства более 15 тысяч автоматов в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы экспортного контроля.
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Также США приобрели у Украины 790 гранатометов. Однако, данные о том, кто именно покупал оружие – Пентагон или частные компании – не указаны.
Кроме США, стрелковое оружие в Украине также приобрели Иордания, Монголия, Узбекистан и Турция.
В данных также отмечается, что Таиланд в 2017 году закупил у Украины 16 танков "Оплот".
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