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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Названа вероятная причина смерти Станислава Говорухина

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Умер Станислав Говорухин
Умер Станислав Говорухин / twitter.com/kpru

Известный российский режиссер Станислав Говорухин умер на 83 году жизни. Информацию о его смерти подтвердили утром 14 июня.

Как пишут СМИ, некоторое время Говорухин находился в коме. Предварительная причина смерти режиссера – острая сердечная недостаточность, говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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Также сообщается, что 13 июня режиссера экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Прощание с Говорухиным пройдет в субботу, 16 июня, в московском Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Кто такой Станислав Говорухин?
Станислав Говорухин был народным артистом России, сценаристом и режиссером фильмов. Его самый известный фильм "Место встречи изменить нельзя". Он также снял такие ленты, как "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок". С 1993 года был депутатом Госдумы.

Теги: LifeStyle Новости России Кино Потери
Источник: 24 Канал
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