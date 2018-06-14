Названа вероятная причина смерти Станислава Говорухина

Известный российский режиссер Станислав Говорухин умер на 83 году жизни. Информацию о его смерти подтвердили утром 14 июня.

Как пишут СМИ, некоторое время Говорухин находился в коме. Предварительная причина смерти режиссера – острая сердечная недостаточность, говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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Также сообщается, что 13 июня режиссера экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Прощание с Говорухиным пройдет в субботу, 16 июня, в московском Храме Христа Спасителя, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Кто такой Станислав Говорухин?

Станислав Говорухин был народным артистом России, сценаристом и режиссером фильмов. Его самый известный фильм "Место встречи изменить нельзя". Он также снял такие ленты, как "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок". С 1993 года был депутатом Госдумы.