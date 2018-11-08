Названо идеальное время для сна

Сон – одна из важнейших частей нашей жизни. Если вы плохо выспались – днем будете ощущать слабость, вялость и снижение производительности.

А если человек выспался хорошо, то будет чувствовать бодрость, энергичность, силу и позитив, передает Ukrhealth.

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Чтобы ночной отдых выходил наиболее полноценным и полезным для организма, специалисты назвали идеальное время для сна.

Если вы хотите настроить свое тело на природный ритм, старайтесь спать в промежутке с 10 вечера до 6 утра. И самое важное – прислушивайтесь к своим внутренним часам и соблюдайте естественный цикл. Придерживайтесь режима сна, пытаясь засыпать в одно и то же время и спать 7-8 часов.

Почему важно ложиться в промежутке с 20:00? Когда вы ложитесь спать с 20:00 до 00:00 – организм получает полноценный отдых, который включает фазу быстрого сна и фазу глубокого восстановительного сна.

Для взрослых норма сна составляет 7-9 часов, для старшеклассников – 8-10 часов, для детей в возрасте 6-13 лет – 9-11 часов, для дошкольников – 14 часов. Поэтому взрослому, который хочет встать в 06:00, нужно лечь спать, в среднем, на 8 часов раньше, то есть в 22:00.

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