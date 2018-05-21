Названо имя актрисы, которая обвинила Люка Бессона в изнасиловании

Секс-скандал в Голливуде помнят все известные киноактеры и актрисы, однако Люк Бессон только сейчас вляпался в громкий скандал. Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже.

Об этом стало известно во французском издании Le Figaro.

По словам 27-летней актрисы, инцидент произошел 10 мая. По ее словам она потеряла сознание, выпив чашку чая, а когда проснулась, поняла, что изнасилована. 59-летний режиссер ушел из гостиницы раньше, оставив пачку банкнот.

Читайте также: Знаменитому режиссеру Люку Бессону выдвинули резонансное обвинение: детали

Также молодая Сэнд Ван Рой добавила, что инцидент произошел в ночь на пятницу, отель она покинула около двух часов ночи. Поэтому звезда, которая решила не разглашать своего имени, обратилась к правоохранителям, которые уже приняли иск.

Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила Люка Бессона в изнасиловании

Адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер в свою очередь прокомментировал ситуацию и заявил, что Бессон отрицает все обвинения.

"Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения, он никогда не позволял себе ненадлежащих действий", – отметил адвокат.