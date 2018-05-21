15:29
21 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
19°C 7°C
  • вторник
    22°C 10°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Ручной волк Путина. Спасительные нагайки казаков-огнеборцев
Вєсті Кремля
17:46, 19 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, 19 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Названо имя актрисы, которая обвинила Люка Бессона в изнасиловании

211 Читати новину українською
Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила Люка Бессона в изнасиловании
Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила Люка Бессона в изнасиловании / Фото из открытых источников

Секс-скандал в Голливуде помнят все известные киноактеры и актрисы, однако Люк Бессон только сейчас вляпался в громкий скандал. Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже.

Об этом стало известно во французском издании Le Figaro.

По словам 27-летней актрисы, инцидент произошел 10 мая. По ее словам она потеряла сознание, выпив чашку чая, а когда проснулась, поняла, что изнасилована. 59-летний режиссер ушел из гостиницы раньше, оставив пачку банкнот.

Читайте также: Знаменитому режиссеру Люку Бессону выдвинули резонансное обвинение: детали

Также молодая Сэнд Ван Рой добавила, что инцидент произошел в ночь на пятницу, отель она покинула около двух часов ночи. Поэтому звезда, которая решила не разглашать своего имени, обратилась к правоохранителям, которые уже приняли иск.

Актриса Сэнд Ван Рой (Sand Van Roy) обвинила Люка Бессона в изнасиловании

Адвокат Люка Бессона Тьерри Марембер в свою очередь прокомментировал ситуацию и заявил, что Бессон отрицает все обвинения.

"Люк Бессон категорически отрицает эти фантастические обвинения, он никогда не позволял себе ненадлежащих действий", – отметил адвокат.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Секс-скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
сегодня, 15:00 Весілля принца Гаррі та Меган Маркл – історія про м'яку силу й успіх Великобританії
Богдан Яременко 537
Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
сегодня, 12:01 Что такое настоящий кризис и как из него выходить – пример Гамбии
Блог Соцмережі 828
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
сегодня, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
сегодня, 08:15 Ангела Меркель у Сочі: як купити Україну?
Борис Немировський 1142
Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
20 мая, 22:01 Звільнення Суркова, кримський міст та Apple Pay в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1895
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук