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Названо имя нового самого богатого человека России по версии Bloomberg

263 Читати новину українською
Владимир Лисин стал самым богатым человеком России
Владимир Лисин стал самым богатым человеком России / Uznayvse.ru

Самым богатым человеком России по версии Bloomberg стал Владимир Лисин, который не попал в список санкций США против олигархов РФ, приближенных к президенту Владимиру Путину.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, состояние Лисина составляет около 20,2 миллиарда долларов. Олигарх возглавил рейтинг самых богатых людей России после того, как акции металлургического комбината, которым он владеет, выросли в цене на 3,5%.

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К слову, рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes возглавил лидер Китая Си Цзиньпин, подвинув на вторую строчку предыдущего лидера рейтинга Владимира Путина.

Кто такой Владимир Лисин?Российский олигарх, который контролирует крупнейший в стране "Новолипецкий металлургический комбинат". Является также владельцем транспортно-логистических комплексов в России.

Теги: Новости России рейтинги Деньги
Источник: 24 Канал
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