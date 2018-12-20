Названо лучшую футболистку чемпионата Украины в 2018 году.

Объявлено имя победительницы в номинации лучшая футболистка чемпионата Украины 2018 года.

Всего на это звание претендовало десять футболисток – Дарья Апанащенко, Надежда Кунина, Ольга Овдийчук ("Жилстрой-1 "), Вероника Андрухив, Яна Калинина, Татьяна Полюхович ("Жилстрой-2"), Мария Ибрагимова ("Единство-ШВСМ"), Юлия Стець ("Восход"), Алине Де Фрейтас ("Львов-Янтарочка") и Марина Шайнюк ("Ладомир").

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Однако вся борьба развернулась между Дарьей Апанащенко и Ольгой Овдийчук. В итоге, набрав 82 балла, победителем в номинации стала Дарья Апанащенко, которая лишь на два пункта опередила свою одноклубницу Ольгу Овдийчук. Тройку лидеров дополнила еще одна представительница "Жилстрой-1", которая еще весной выступала в составе черниговской "Легенды-ШВСМ" – Надежда Кунина.

Видео гола Дарьи Апанащенко в финале Кубка Украины

Стоит отметить, что три предыдущих года лучшей футболисткой украинского чемпионата признавалась именно Ольга Овдийчук. А за пять предыдущих лет она получала это звание четыре раза.