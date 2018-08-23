Названо неожиданное влияние алкоголя на болезни сердца

Люди, которые употребляют алкоголь в умеренных количествах, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто никогда не пил.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета, говорится в научной работе на EurekAlert!.

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Они провели исследование, в котором приняли участие более 35 тысяч человек. В ходе исследования был оценен уровень употребления алкоголя. При этом, промежуточные дозы в неделю для мужчин считались как 168 граммов этанола и 112 граммов этанола – для женщин.

В течение всего периода наблюдений было зарегистрировано 4,9% от всех добровольцев, которых настигла коронарная болезнь сердца – из более 1700 человек умерли 325.

Чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить – 6,1%. Меньше от сердечно-сосудистых заболеваний пострадали те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах.

Заболеваемость составила 3,8%, а смертность – 0,6%. Что интересно, большая разница наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски.

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