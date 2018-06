Названы главные претенденты на премию "Оскар-2019"

До главной кинопремии "Оскар" 2019 осталось более полугода, но именитые кинокритики и журналисты уже называют потенциальных номинантов и победителей престижных наград.

В издании Variety уже назвали вероятных претендентов на премию "Оскар 2019". Расчеты оказались очень неожиданными, поскольку в категории за звание лучшего фильма, возможно, будут бороться очень разножанровые ленты.

Предлагаем узнать, кто может попасть в главные номинации премии "Оскар 2019" и даже одержать победу в них в следующем году.

"Лучший фильм"

Победитель – триллер "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here") Линна Рэмси.

Другие претенденты: "Черная Пантера" ( "Black Panther") Райана Куглера, "Первая реформаторская церковь" ( "First Reformed") Пола Шредера, "Наследственность" ( "Hereditary") Ари Астера, "Наездник" ( "The Rider") Клоэ Чжао.

"Лучший режиссер"

Победитель – Клоэ Чжао "Наездник" ("The Rider").

Другие претенденты: Райан Куглер "Черная Пантера" ( "Black Panther"), Ари Астер "Наследственность" ( "Hereditary"), Линн Рэмси "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here"), Пол Шредер "Первая реформаторская церковь" ("First Reformed").

"Лучший актер"

Победитель – Итан Хоук за роль в фильме "Первая реформаторская церковь" ( "First Reformed»).

Другие претенденты: Хоакин Феникс "Тебя никогда здесь не было" ( "You Were Never Really Here"), Брейди Дяандро "Наездник" ( "The Rider"), Бен Фостер "Не оставляй следов" ( "Leave No Trace") и Джейсон Кларк, "Чаппакуиддик" ( "Chappaquiddick»).

"Лучшая актриса"

Победитель – Тони Коллетт за роль в ленте "Наследственность" ( "Hereditary").

Другие претенденты: Эмили Блант "Тихое место" ( "A Quiet Place"), Оливия Кук "Чистокровные" ( "Thoroughbreds") Вера Фармига "Границы" ( "Boundaries"), Лесли Манн "Секс-контроль" ( "Blockers") .

Напомним, что на этой неделе американская Академия кинематографических искусств и наук огласила список своих новых потенциальных членов, участвующих в определении премий "Оскар" 2019 года. В список людей, которые будут определять победителей премии, добавилось 49% женщин и 38% лиц не европеоидной расы.