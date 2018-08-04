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Названы имена арбитров, которых подозревают в договорных матчах

67 Читати новину українською
Владимир Миланич (в центре)
Владимир Миланич (в центре)

Стали известны имена арбитров и инспекторов, которых Федерация футбола Украины может пожизненно дисквалифицировать из-за причастности к договорным матчам.

С 6 августа полиция будет вызывать на допросы людей, которых обвиняют в участии в договорных матчах. Сначала они будут вызываться на допросы в качестве свидетелей, но их статус в ходе следственных действий может быть переквалифицирован в подозреваемых.

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В список попал один арбитр УПЛ – Владимир Миланич, у которого в сумке нашли 17 тысяч долларов. Остальные  – арбитры, ассистенты, инспекторы Первой, Второй, молодежной лиг, сообщает youtube-телеканал ТаТоТаке.

В перечень попали: Владимир Миланич (УПЛ), Виктор Арановский, Павлюк, Александр Шандор, Сахно, Маляр, Петренко, Алексей Деревинский, Кривушкин, Каленов (Первая лига), Писоцкий (Вторая лига), Садовый, Панасюк (U-19), Вишневский , Курцеба, Почепецкий, Сердюк, Дорошенко, Соботюк, Старча, Кузьменко, Притула, Ковальчук (ассистенты), Дяденко, Лемех, Скорейко, Головко, Боклажко (инспекторы).

Напомним, что по данным Нацполиции, следователи уже провели десятки обысков и ряд процессуальных мер по фактам организации в Украине договорных матчей.

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Теги: Новости спорта Скандал с договорными матчами в Украине
Источник: 24 Канал
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