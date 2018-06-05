Названы лауреаты модной премии CFDA Awards 2018: фото лучших образов
4 июня состоялась церемония вручения премий. CFDA Awards 2018 в этом году впервые проводилась в Бруклинском музее. "Модный Оскар" присвоили звездам за достижения в индустрии моды в 2018 году.
Совет модных дизайнеров США, который считается одним из самых влиятельных в фэшн-мире, выбрал победителей в 10 номинациях. Церемонию награждения вела киноактриса Исса Рей.
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Итак, победителем в главной номинации "Дизайнер года" женской одежды стал креативный директор Calvin Klein Раф Симонс. В этой же номинации лучшим дизайнером мужской одежды стал дизайнер Supreme, – Джеймс Джебб, который получил такую же награду в прошлом году.
Другие победители премии CFDA Awards 2018:
Специальная награда CFDA Members Salute – Ральф Лорен;
Лучший бренд украшений – The Row;
Икона стиля – Наоми Кэмпбелл;
Зарубежный дизайнер года – Донателла Версаче;
Награда Сваровски в сфере "новый талант" – Сандер Лек;
Награда Сваровски в сфере "позитивных изменений" – Диана фон Фюрстенберг;
Инфлуенсер года – Ким Кардашян;
Специальная награда Джеффри Бина – Нарцисо Родригес;
Награда от учредителей – Каролина Эррера;
Награда от медиа – Эдвард Эннинфул.
На светское событие звезды фэшн-индустрии появились, соответственно, в самых трендовых образах. Кто-то удивлял простотой "лука", кто-то выбрал платье для "Оскара", но бесспорно все знаменитости заслуживают внимания и обсуждения.
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Кейт Бланшетт и Раф Симонс – лучший дизайнер года мужской одежды
Наоми Кемпбелл – икона стиля
Диана фон Фюрстенберг – награда Сваровски в сфере "позитивных изменений"
Эдвард Эннинфул – награда от медиа
Основательницы марки The Row Эшли и Мэри-Кейт Олсен – лучший бренд украшений
Донателла Версаче – зарубежный дизайнер года
Ким Кардашян – инфлуенсер года
Алессандра Амбросио
Ciara
Джиджи Хадид
Кайя Гербер
Кейт Бланшетт
Люпита Нионго
Сара Сампайо
Винни Харлоу
Эшли Грем
Эмбер Херд