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Названы лауреаты модной премии CFDA Awards 2018: фото лучших образов

23 Читати новину українською
CFDA Awards 2018: победители и фото
CFDA Awards 2018: победители и фото / www.eonline.com

4 июня состоялась церемония вручения премий. CFDA Awards 2018 в этом году впервые проводилась в Бруклинском музее. "Модный Оскар" присвоили звездам за достижения в индустрии моды в 2018 году.

Совет модных дизайнеров США, который считается одним из самых влиятельных в фэшн-мире, выбрал победителей в 10 номинациях. Церемонию награждения вела киноактриса Исса Рей.

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Итак, победителем в главной номинации "Дизайнер года" женской одежды стал креативный директор Calvin Klein Раф Симонс. В этой же номинации лучшим дизайнером мужской одежды стал дизайнер Supreme, – Джеймс Джебб, который получил такую же награду в прошлом году.

Другие победители премии CFDA Awards 2018:

Специальная награда CFDA Members Salute – Ральф Лорен;

Лучший бренд украшений – The Row;

Икона стиля – Наоми Кэмпбелл;

Зарубежный дизайнер года – Донателла Версаче;

Награда Сваровски в сфере "новый талант" – Сандер Лек;

Награда Сваровски в сфере "позитивных изменений" – Диана фон Фюрстенберг;

Инфлуенсер года – Ким Кардашян;

Специальная награда Джеффри Бина – Нарцисо Родригес;

Награда от учредителей – Каролина Эррера;

Награда от медиа – Эдвард Эннинфул.

На светское событие звезды фэшн-индустрии появились, соответственно, в самых трендовых образах. Кто-то удивлял простотой "лука", кто-то выбрал платье для "Оскара", но бесспорно все знаменитости заслуживают внимания и обсуждения.

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Кейт Бланшетт и Раф Симонс – лучший дизайнер года мужской одежды


Наоми Кемпбелл – икона стиля


Диана фон Фюрстенберг – награда Сваровски в сфере "позитивных изменений"


Эдвард Эннинфул – награда от медиа 


Основательницы марки The Row Эшли и Мэри-Кейт Олсен – лучший бренд украшений


Донателла Версаче – зарубежный дизайнер года


Ким Кардашян – инфлуенсер года


Алессандра Амбросио


Ciara


Джиджи Хадид


Кайя Гербер


Кейт Бланшетт


Люпита Нионго


Сара Сампайо


Винни Харлоу


Эшли Грем


Эмбер Херд

Теги: LifeStyle Голливуд Наоми Кэмпбелл Награды Мода
Источник: 24 Канал
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