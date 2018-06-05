Названы лауреаты модной премии CFDA Awards 2018: фото лучших образов

4 июня состоялась церемония вручения премий. CFDA Awards 2018 в этом году впервые проводилась в Бруклинском музее. "Модный Оскар" присвоили звездам за достижения в индустрии моды в 2018 году.

Совет модных дизайнеров США, который считается одним из самых влиятельных в фэшн-мире, выбрал победителей в 10 номинациях. Церемонию награждения вела киноактриса Исса Рей.

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Итак, победителем в главной номинации "Дизайнер года" женской одежды стал креативный директор Calvin Klein Раф Симонс. В этой же номинации лучшим дизайнером мужской одежды стал дизайнер Supreme, – Джеймс Джебб, который получил такую же награду в прошлом году.

Другие победители премии CFDA Awards 2018:

Специальная награда CFDA Members Salute – Ральф Лорен;

Лучший бренд украшений – The Row;

Икона стиля – Наоми Кэмпбелл;

Зарубежный дизайнер года – Донателла Версаче;

Награда Сваровски в сфере "новый талант" – Сандер Лек;

Награда Сваровски в сфере "позитивных изменений" – Диана фон Фюрстенберг;

Инфлуенсер года – Ким Кардашян;

Специальная награда Джеффри Бина – Нарцисо Родригес;

Награда от учредителей – Каролина Эррера;

Награда от медиа – Эдвард Эннинфул.

На светское событие звезды фэшн-индустрии появились, соответственно, в самых трендовых образах. Кто-то удивлял простотой "лука", кто-то выбрал платье для "Оскара", но бесспорно все знаменитости заслуживают внимания и обсуждения.

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Кейт Бланшетт и Раф Симонс – лучший дизайнер года мужской одежды



Наоми Кемпбелл – икона стиля



Диана фон Фюрстенберг – награда Сваровски в сфере "позитивных изменений"



Эдвард Эннинфул – награда от медиа



Основательницы марки The Row Эшли и Мэри-Кейт Олсен – лучший бренд украшений



Донателла Версаче – зарубежный дизайнер года



Ким Кардашян – инфлуенсер года



Алессандра Амбросио



Ciara



Джиджи Хадид



Кайя Гербер



Кейт Бланшетт



Люпита Нионго



Сара Сампайо



Винни Харлоу



Эшли Грем