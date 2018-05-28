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Названы лучшие железнодорожные операторы Европы

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Национальная железная дорога Швейцарии признана лучшим железнодорожным оператором
Национальная железная дорога Швейцарии признана лучшим железнодорожным оператором / Фото из открытых источников

Онлайн-сервис по бронированию поездов Loco2 провел опрос, чтобы выяснить, какие европейские железнодорожные компании предлагают своим пассажирам самые комфортные условия.

Согласно докладу, лучшее общее обслуживание предлагают Национальные железные дороги Швейцарии, пишет The Guardian.

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Швейцарская железная дорога

В ходе оценки шестнадцать железнодорожных компаний, включая Швейцарскую железную дорогу, Deutsche Bahn, Eurostar и Virgin Trains, попросили ответить на опрос, в котором подробно описаны возможности и удобства, которые они предоставляют для пассажиров.

Швейцарские федеральные железные дороги заняли первое место по условиям перевозки семей, а также по кидс-френдли зонам и возможности перевозки транспорта. В то время Deutsche Bahn, который занял второе место, предлагает услуги опытных бэбиситтеров.

Швейцарский оператор вместе с испанской государственной железнодорожной компанией Renfe предлагает лучший сервис для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, обеспечивая опытную и тщательно скоординированную помощь пассажирам с особыми потребностями.

Компания Eurostar, которая бесплатно улучшает класс вагона для пассажиров на инвалидных колясках, заняла третье место.


Швейцарская железная дорога

В докладе отметили Deutsch Bahn за четкую политику в области устойчивого развития, от ответственного подхода до подбора питания и использования зеленой энергии для своих электропоездов. Пассажиры Deutsch Bahn также получают скидку на горячие напитки, если предоставляют собственную чашку.

Deutsche Bahn и Austrian Railways были названы лучшими для туристов, так как не требуют резервирования мест, пассажирского сбора и предлагают бесплатный Wi-Fi и много места для больших рюкзаков.

Результат показал, что Швейцарские федеральные железные дороги вышли на первое место, заняв первое место в четырех категориях: для семей, людей с инвалидностью, велосипедистов и трансфера для зимних видов спорта. Далее идут немецкий железнодорожный оператор Duetsche Bahn и Австрийская железная дорога.

Теги: LifeStyle Швейцария Путешествия
Источник: 24 Канал
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