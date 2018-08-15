Названы номинанты на наилучший гол в сезоне 2017/18
УЕФА представил номинантов на лучший гол сезона 2017/2018. Список из 11 голов составили технические наблюдатели европейской организации.
Кроме невероятного удара Роналду через себя, в списке можно увидеть красивые голы с юниорских матчей, футзала и даже матчей женского футбола.
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Список кандидатов на лучший гол в сезоне 2017/18
Люси Бронза ( "Лион" – "Манчестер Сити", женская Лига чемпионов)
Ольга Кармона (Швейцария – Испания, чемпионат мира среди девушек до 19 лет);
Элисандро ( "Спортинг" – "Интер", кубок УЕФА по футзалу)
Эллиот Эмблтон ( "Турция" – "Англия", чемпионат Европы среди юношей до 19 лет);
Кристиан Эриксен (Ирландия – Дания, европейская квалификация к ЧМ-2018)
Паулу Эштрела ( "Порту" – "Бешикташ", юношеская лига УЕФА)
Ева Наварро (Германия – Испания, чемпионат Европы среди девушек до 17 лет);
Димитри Пайе ( "Марсель" – "РБ Лейпциг", Лига Европы);
Гонсалу Рамуш (Словения – Португалия, чемпионат Европы среди юношей до 17 лет);
Рикардинью (Португалия – Румыния, Евро-2018 по футзалу)
Криштиану Роналду ( "Ювентус" – "Реал", Лига чемпионов).
Посмотреть видео голов и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в прошлом году лучшим голом сезона стал мяч форварда "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота "Реала" (1: 4) в финале Лиги чемпионов.
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