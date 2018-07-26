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Названы овощи, которые можно не готовить, а есть сырыми

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Овощи, которые полезно есть сырыми
Овощи, которые полезно есть сырыми / Фото из открытых источников

Многие овощи полезно употреблять в сыром виде. Однако, среди них есть и такие, которые обычно готовятся, хотя их можно есть и без приготовления.

Как пишет "МедикФорум", без тепловой обработки можно употреблять некоторые виды капусты, грибов, свеклу и кабачки.

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В частности, цветную капусту полезно есть сырой, ведь в ней содержатся витамины С и К, а также вещество холин, которое укрепляет структуру клеточных мембран и необходим для производства нейротрансмиттера, который защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Цветная капуста полезна без приготовления

Кроме цветной капусты, стоит потреблять и сырую брокколи, ведь при варке в ней пропадает почти 40% витамина С. Как показало исследование нидерландских ученых, при употреблении сырой, а не приготовленной брокколи гораздо лучше усваивается вещество сульфорафан, которое помогает снижать давление, улучшать здоровье сердца, а также бороться с раковыми клетками.

Брокколи стоит есть в сыром виде

Полезной и здоровой пищей в сыром виде являются кабачки, ведь они низкокалорийны, богаты белком, клетчаткой, витаминами А и С и важным для функционирования всего организма калием.

Сырые кабачки полезно есть

Свекла – также богата витамином С, калием и фолиевой кислотой. Его употребление в сыром виде стимулирует иммунную и кровеносную системы, а также очень полезно для репродуктивных функций организма.

Употребление свеклы в сыром виде полезно

Также не вредно, а даже полезно есть сырыми и шампиньоны. Именно они являются хорошим источником витаминов группы В и белка.

Шампиньоны полезно есть сырыми

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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