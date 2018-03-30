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Названы первые города, которые будут соревноваться за право провести Олимпиаду-2026

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Семь стран подали заявки на проведение XXV зимних Олимпийских игр-2026
Семь стран подали заявки на проведение XXV зимних Олимпийских игр-2026 / Фото из открытых источников

На проведение XXV Зимних Олимпийских игр и XIV Зимней Паралимпиады в 2026 году уже готовы соревноваться 9 городов из семи стран, причем в двух из них Олимпиаду готовятся принимать сразу два города.

Об этом сообщает ресурс Inside The Games.

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По информации издания на проведение ОИ-26 свои заявки уже подали города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).

Также отмечается, что у стран-претендентов есть шесть месяцев, чтобы детально обосновать свои заявки.

Заметим, что официальные кандидаты на проведение зимних Олимпиады и Паралимпиады 2026 года будут объявлеы на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе, которая состоится в октябре 2018 года.

Зато сама столица Игр-26 будет избрана на сессии МОК в Милане, которая пройдет уже в сентябре следующего года.

Добавим, что в 2022 году зимние Олимпиаду и Парилимпиаду принимать будет кийтаський Пекин. К слову, столица КНР была также хозяйкой летних Игр в 2008 году.

Теги: Канада Швеция Швейцария Япония Новости Турции Австрия Паралимпийские игры Новости спорта
Источник: 24 Канал
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