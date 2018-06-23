Названы популярные продукты, от которых появляется аллергия

Аллергия не всегда может давать о себе знать в раннем детстве. Иногда она заявляет о себе и во взрослом возрасте. А одной из причин ее развития становится злоупотребление високоаллергенными продуктами.

Ресурс MEDOBOZ составил список наиболее высокоаллергенных продуктов, знать о которых следует каждому.

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Сюда, прежде всего, входят зерновые продукты, которые содержат клейковину, а именно пшеница, рожь, ячмень, овес. Правда, исключением являются: глюкозные сиропы на основе пшеницы, включительно с декстрозой; мальтодекстрины на основе пшеницы; сиропы глюкозы на основе ячменя; злаки, используемые для приготовления спиртовых дистиллятов, включая этиловый спирт.

Кроме того, опасными являются ракообразные – в частности, крабы, креветки и тому подобное, а также яйца и продукты из яиц: кремы для тортов, майонез и другие.

Стоит остерегаться рыбы и рыбных продуктов, за исключением рыбьего жира и рыбного желатина.

Также является высокоаллергенным арахис и продукты из него. Можно отметить соевые бобы и продукты из них, за исключением полностью очищенного соевого масла и жира; натуральных смешанных токоферолов (E306), природных D-альфа-токоферолов, природных D-альфа-токоферолацетат и природных сукцинат D-альфа-токоферолов на основе сои; соевого растительного масла, фитостеринов и эфиров фитостеринов; растительного эфира, полученного из стеринов растительного масла сои.

Одновременно вызывают аллергию молоко и молочные продукты (в том числе лактоза), за исключением лактита; сельдерей и продукты из него, горчица и продукты, ее содержащие; кунжут и производные продукты, а также моллюски и изделия из них.

Напомним, клубника также может вызвать аллергию, даже несмотря на то, что она содержит антиканцерогенные, антиоксидантные и противовоспалительные свойства.