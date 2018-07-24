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Названы претенденты на звание лучшего тренера мира: имена

48 Читати новину українською
Дидье Дешам
Дидье Дешам

FIFA назвала 11 претендентов на звание лучшего тренера года.

Среди претендентов – тренеры всех сборных, которые выступали в полуфиналах Чемпионата мира, а также сборной России. Также в перечне Юрген Клопп и Зинедин Зидан, которые вывели свои клубы – "Ливерпуль" и "Реал" соответственно, в финал Лиги Чемпионов.

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Еще четыре тренера – это Массимилиано Аллегри, Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде

Полный перечень тренеров:

Массимилиано Аллегри (Ювентус)
Эрнесто Вальверде (Барселона)
Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)
Златко Далич (сборная Хорватии)
Дидье Дешам (сборная Франции)
Зинедин Зидан (Реал)
Юрген Клопп (Ливерпуль)
Роберто Мартинес (сборная Бельгии)
Диего Симеоне (Атлетико)
Гарет Саутгейт (сборная Англии)
Станислав Черчесов (сборная России)

Стоит заметить, что во внимание будут браться только показатели с 3 июля 2017 года до 15 июля 2018 года.

Теги: Новости спорта ФИФА Слава Украине скандал с хорватскими футболистами
Источник: 24 Канал
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