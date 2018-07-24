Названы претенденты на звание лучшего тренера мира: имена

FIFA назвала 11 претендентов на звание лучшего тренера года.

Среди претендентов – тренеры всех сборных, которые выступали в полуфиналах Чемпионата мира, а также сборной России. Также в перечне Юрген Клопп и Зинедин Зидан, которые вывели свои клубы – "Ливерпуль" и "Реал" соответственно, в финал Лиги Чемпионов.

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Еще четыре тренера – это Массимилиано Аллегри, Хосеп Гвардиола, Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде

Полный перечень тренеров:

Массимилиано Аллегри (Ювентус)

Эрнесто Вальверде (Барселона)

Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Зинедин Зидан (Реал)

Юрген Клопп (Ливерпуль)

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне (Атлетико)

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Станислав Черчесов (сборная России)

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) 24 липня 2018 р.

Стоит заметить, что во внимание будут браться только показатели с 3 июля 2017 года до 15 июля 2018 года.