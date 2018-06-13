Названы продукты, которые повышают уровень холестерина в крови

Высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать диабет и заболевания сердца и сосудов. И чтобы уменьшить риск развития болезней, стоит ограничить употребление некоторых продуктов.

Одним из таких продуктов является икра – красная и черная икра, передает Соѕмо.

Также медики рекомендуют не злоупотреблять хлебными изделиями и сладостями, поскольку в них почти всегда добавляют маргарин, в котором есть трансжиры.

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Мясо, сало и креветки содержат насыщенные жиры, которые также существенно провоцируют повышение холестерина в крови. Лучше употреблять диетические крольчатину и мясо индейки без кожи.

В сливочном масле тоже есть много насыщенных жиров. Поэтому молочные продукты, в частности, жирные сметану, творог и масло лучше ограничить.

Если у вас повышенный холестерин, стоит также отказаться от жирных супов и бульонов. Отдавайте предпочтение легким рыбным и овощным супам без мяса.