Названы самые популярные алкогольные коктейли в мире: список
В Великобритании создали рейтинг самых популярных алкогольных коктейлей в мире в 2018 году – его возглавил "Олд фэшн".
Рейтинг составили на базе заказов в 106 лучших барах мира, пишет Business Insider.
Вторую ступень рейтинга занял коктейль на основе джина и вермута – "Негрони". Третий в рейтинге – "Виски сауэр".
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Топ 10 коктейлей мира:
"Олд фэшн"
"Негрони"
"Виски сауэр"
"Драй мартини"
"Дайкири"
"Маргарита"
"Манхэттен"
"Московский мул"
"Эспрессо мартини"
"Мохито"
Мохито замкнуло топ-10
Источник: 24 Канал
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