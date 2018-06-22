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Названы самые странные "антисексуальные" законы в мире

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В некоторых странах мира действуют странные "антисексуальные законы"
В некоторых странах мира действуют странные "антисексуальные законы" / Фото из открытых источников

Не только украинские депутаты, в частности, представитель фракции БПП Олег Барна, генерируют законодательные инициативы, призванные ограничить сексуальную активность населения. Мир знает много примеров подобных инициатив.

Так, в Венгрии запрещено заниматься сексом при свете (очевидно, здесь имеется в виду то, что из-за включенного освещения и открытых окнах действия влюбленной пары становятся публичным актом). А в Британии нельзя предаваться плотским утехам на припаркованном мотоцикле, пишет в статье для 24 канала Наталья Лебедь.

Читайте также: Сколько человеку нужно секса: интересная статистика

В Испании действует табу на секс на пляже (нарушителям грозит солидный штраф), а в Швеции запрещено делать "полностью обнаженные" фото в специальных кабинках для фотографирования.

Но чем дальше от Европы, тем более экзотические запреты. В городе Санта-Крус (Боливия) нельзя одновременно заниматься сексом с матерью и дочерью. А в Колумбии, если верить источникам, мать обязательно должна присутствовать во время первой брачной ночи своей дочери. Строгие правила действуют в Индонезии: там за мастурбацию можно попасть за решетку на срок до 32 месяцев.

Зато в Гонконге жена, убившая неверного мужа, будет оправдана судом. Правда, сделать это она должна голыми руками, без применения оружия, например, задушить. А в Уругвае мужчине разрешается отправить на тот свет жену и ее любовника, если он застанет их за греховным занятием.

В Объединенных Арабских Эмиратах запрещены любые публичные проявления чувств. Поэтому даже при невинном поцелуе в щечку можно оказаться под арестом на 10 дней. А в Бахрейне врачам-мужчинам запрещено рассматривать половые органы женщин. Поэтому, если женщине необходима медицинская консультация, гинеколог мужского пола будет рассматривать ее отражение в зеркале, но не смотреть пациентку непосредственно.

Еще одно интересное ограничение действует в Ливане. Там мужчинам разрешено заниматься сексом с животными женского пола, за аналогичные же действия в отношении животных мужского пола зоофилов ждет смертная казнь.

Подробнее читайте в публикации: ЗаБА(р)Нили секс: украинские законодатели против "основного инстинкта"

 

Теги: Новости политики Секс LifeStyle Законодательство ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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