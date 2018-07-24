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Названы топ-5 самых сильных природных антибиотиков

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Топ-5 самых сильных природных антибиотиков
Топ-5 самых сильных природных антибиотиков / simya.com.ua

Природа заботится о человеке, создав натуральные аналоги аптечных средств, которые способны защитить организм от инфекций, вирусов, бактерий и грибков.

В 5 сильнейших природных антибиотиков входит голубика, передает 24apteka.

Ее свойства похожи на действие аспирина. Она содержит много витаминов и микроэлементов, особенно полезной будет при инфекциях мочеполовой системы, при простуде, воспалении легких. Также голубика обладает обезболивающим действием.

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Ягоду употребляют в свежем виде, или в виде приготовленного напитка. Противопоказания: нельзя употреблять ягоду людям, имеющим заболевания желчного пузыря.

Брусника является рекордсменом по содержанию антиоксидантов и витаминов А и С. Ее бензойная кислота парализует болезнетворные бактерии, не давая им размножаться. Кроме того, листья ягоды обладают противовоспалительным эффектом. Противопоказания: язва желудка, внутренние кровотечения.

Чеснок – один из самых мощных природных антибиотиков. Он обладает противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами. Также этот овощ хорошо разжижает кровь, снижает давление и является отличной профилактикой против глистов. Противопоказания: заболевания пищеварительной системы, почек, беременность.

Мед имеет много антиоксидантов, ранозаживляющие и противовоспалительные свойства. Им лечат кашель, бессонницу, а еще он обладает обезболивающим действием и улучшает обмен веществ. Противопоказания: сахарный диабет и склонность к аллергии.

Корица обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, она снижает уровень сахара в крови и помогает остановить распространение вирусов и инфекций. А еще корица улучшает состояние желудочно-кишечного тракта и выводит токсины из организма. Противопоказания: повышенная кислотность желудка, беременность.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Профилактика заболеваний Народная медицина Медицина Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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