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      Михаил Дубинянский

      Почему патриотов бесит призрак капитуляции, – Дубинянский

      2188
      Что такое капитуляция – почему патриотов бесит призрак капитуляции
      Украинцы вышли на вече "против капитуляции" / 24 канал

      Говорить правду. Называть вещи своими именами. Не допустить капитуляции под видом мирного урегулирования. Сегодня украинская патриотическая повестка сводится именно к этому.

      Активная часть общества, встревоженная действиями Банковой, требует предельной ясности и честности. Но на протяжении пяти лет эта же часть общества мирилась с двоемыслием. Мирилась с тем, что формальное описание войны на Востоке не совпадает с ее восприятием.

      К теме: Протесты в Киеве: на Майдан вышли 10 тысяч человек

      Вооруженный конфликт на Донбассе с самого начала описывался как война за территориальную целостность Украины. Война, заставляющая вспомнить Абхазию, Нагорный Карабах или Северный Кипр. Но в патриотических кругах тот же конфликт видится войной за независимость. Классической национально-освободительной войной в духе Джорджа Вашингтона или Симона Боливара. И это подразумевает абсолютно другую внутреннюю логику.

      Фактически в роли "сепаров" – сиречь борцов за отделение – выступают сами украинские патриоты, стремящиеся вырваться из-под имперской опеки и жить самостоятельно. Напротив, сторонники "ДНР" и "ЛНР" воспринимаются как лоялисты, сохраняющие верность метрополии. Вроде той части американских колонистов, которая во время войны за независимость поддерживала британскую корону.

      Официальной целью АТО и ООС было и остается возвращение отторгнутых регионов, Донецка и Луганска, Горловки и Алчевска. Но в патриотической среде бои на Востоке воспринимались и продолжают восприниматься как оборона Киева, Харькова и Днепра. Как сдерживание имперских сил в ходе освободительной войны.

      Если война ведется за территориальную целостность, то возврат Донбасса на особых условиях выглядит лучшим вариантом, нежели потеря Донбасса. Но если война ведется за отделение от метрополии, это все меняет. В патриотическом представлении лучше пожертвовать лоялистскими регионами, чем терпеть лоялистов в независимой стране. И в душе значительная часть клеймящих "формулу Штайнмайера" уже давно смирилась с утратой Донбасса – хотя лишь немногие решаются озвучить это вслух.

      Проблема в том, что патриотическое видение происходящего нереально переложить на язык дипломатии и международного права. С международно-правовой точки зрения Украина не может сражаться за отделение от империи – поскольку таковое уже состоялось 28 лет назад. И официально Москва не посягает на существование отдельного украинского государства. Можно сколько угодно считать, что до 2014 года наша независимость оставалась имитационной, и что Украину в Кремле видят послушной Малороссией, но формализации все это не поддается.

      А потому у Киева нет другого выбора, кроме как использовать риторику войны за территориальную целостность. Обрекая страну и общество на дальнейшие упражнения в двоемыслии. Теоретически Украина будет стремиться к реинтеграции захваченного Донбасса – а фактически перспектива реинтеграции будет не на шутку пугать пылких патриотов. В теории выполнение Минских соглашений может показаться допустимым компромиссом – а на практике его воспримут как унизительную капитуляцию. И это не плата за ошибки Петра Порошенко или Владимира Зеленского. Это плата за невозможность называть вещи своими именами.

      Автор: Михаил Дубинянский, специально для 24 канала

      Что происходило на Майдане и в разных городах Украины:

      6 октября в городах Украины проходил самый масштабный за неделю протест против формулы Штайнмайера – "Остановим капитуляции". В Киеве на акцию вышло почти 10 тысяч человек. Начинали с Майдана, а потом пошли к ОП, Раде и Кабмину.

      Протестующие считают выступают против любых действий власти, направленных, по их мнению, на капитуляцию и сдачу национальных интересов Украины, к которым они относят реализацию "формулы Штайнмайера", предоставление "особого статуса" для Донбасса, отвода украинских войск от линии разграничения. 

      Почему в Украине возникла дискуссия относительно формулы Штайнмайера

      1 октября во время встречи Трехсторонней группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники руководителей государств нормандского формата.

      Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что формула Штайнмайера не означает признание оккупации Крыма и отказ от Донбасса. Также он убеждает, что захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В то же время гарант опроверг информацию, что Украина подписала соглашение с боевиками.

      Важно: Пристайко: Разведение сил на Донбассе сорвалось

      blog_ava
      Когда начнется отопительный сезон в Украине
      сегодня
      10312
      Автор: Михаил Дубинянский
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Война на Донбассе Формула Штайнмайера Новости Киева
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