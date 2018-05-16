NBA: "Бостон" во второй раз разгромил "Кливленд" несмотря на трипл-дабл Леброна Джеймса

"Бостон Селтик" (Boston Celtics) и "Кливленд Кавальерс" (Cleveland Cavaliers) сыграли второй матч в финале Восточной конференции. Несмотря на попытки лидера "Кливленда" Леброна Джеймса (игрок сделал трипл-дабл), его команда вновь уступила.

После разгрома в исполнении "Бостона" в первом матче, вторую игру начали "Кливленд" довольно мощно. "Бостон" удался трехочковый, после которого именно гости перехватили инициативу и вышли вперед, постепенно увеличивая свое преимущество. Интересной выглядела перестрелка два на два трехочковыми, которыми обменялись команды. Вскоре "Кавальерс" уже вели в счете +10, однако на первый перерыв команды ушли при счете 23:27.

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"Кливленд" продолжали вести игру и во второй четверти, так и не дав возможность "Бостону" приблизиться к себе (минимальный разрыв составлял +3). Затем сирена на большой перерыв зафиксировала преимущество "Кливленда" в +7 – 48:55.

Именно после перерыва "Бостон" полностью перехватил инициативу и свел на нет все преимущество, которое "Кливленд" добыли две четверти. 36 набранных очков "Бостона" против только 22 очков у гостей – и теперь уже "Кельты" имели +7 преимущества перед последней четвертью. Они ее не отпустили, а наоборот, каждую минуту увеличивая. При этом за последние 12 минут у команд не было ни одного меткого трьохочоквого, а с игры – по 7 точных бросков в каждой. Однако "Бостон" 9 раз метко бросал с линии штрафных ( из 11 попыток), в то время как "Кливленд" реализовал лишь три такие попытки (из четырех). Проиграл в эту четверть "Кливленд" подборы под чужим щитом – ни одного, в то время как «Бостону» удалось пять раз это сделать. Столько же у "Бостона" перехватов (ни у "Кливленда") и лишь две потери в противовес шести в "Кавальерс".

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У "Бостона" лишь один Эл Хорфорд сумел сделать дабл-дабл, набрав 15 очков и 10 подборов. В то же время сразу шесть игроков заработали более 10 очков за матч – кроме упомянутого Хорфорда, это также Джейлен Браун (23 + 7 подборов), Терри Розье (18), Маркус Моррис (12), Джейсон Тейтум (11), Маркус Смарт (11 + 9 передач + 4 перехвата).

Что касается "Кливленда", то уже упомянутый Леброн Джеймс совершил трипл-дабл – 42 очка + 10 подборов и 12 передач. Ему со всех сил помогал Кевин Лав – 22 очка и 15 подборов.

Бостон – Кливленд 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)

Счет в серии 2:0

Теперь серия переезжает в Кливленд.