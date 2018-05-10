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NBA: "Бостон" вышел в финал Западной конференции, где сыграет с "Кливлендом"

61 Читати новину українською
"Бостон" обыграл "Филадельфию" и вышел в финал Восточной конференции

В NBA определились все финалисты конференций. На Востоке "Кливленд", который предварительно обыграл "Торонто", получил в соперники "Бостон", который за пять матчей сумел обыграть "Филадельфию".

Пятый матч серии в Бостоне оказался достаточно напряженным. Ведь перед "Филадельфией" стояла задача "Win or GO HOME" – победа ради продолжения борьбы. И борьба на паркете была.

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Первая четверть закончилась при незначительном преимуществе "Бостона" 25:24. Однако уже на большой перерыв команды ушли при +9 для хозяев, хотя незадолго до этого был ничейных счет 48:48. За время, которое оставалось до сирены, "Бостон" набрал 13 очков, в то время как "76-е" – лишь четыре.

Радоваться фаны "Бостона" могли начинать уже в третьей четверти, когда разница выросла до +12, однако впоследствии что-то пошло не так. При счете 78:67 гости перехватили инициативу и начали сокращать отставание. Очко за очком, и перед последней четвертью счет стал 83:82.

Все решилось за последние 12 минут игры, которые напоминали качели. Команды не давали друг другу уйти в отрыв (максимум +6 у "Бостона"), и дважды за эту четверть "Филадельфия" была впереди в счете. За 1:11 минут гости вели +2, однако Редик промазал трехочковый бросок. Впоследствии он все таки забросит из-за дуги, однако к этому времени за "Бостон" забросят Смарт, Тейтум в все тот же Смарт со штрафного.

Поэтому в финал выходит "Бостон", где сыграет с "Кливлендом".

Бостон – Филадельфия 114:112 (25:24, 36:28, 22:30, 31:30)

Счет серии 4:1

Стоит отметить, что "Кливленд" повторяет свой прошлогодний поход в плей-офф, когда в первом круге обыграл "Индиану", впоследствии "Торонто", а в финале Восточной конференции – "Бостон". В финале команде Леброна Джейми противостоял "Голден Стейт", который сейчас будет играть в финале Западной конференции против "Хьюстона".

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Теги: Новости спорта NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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Новости за 10 мая
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