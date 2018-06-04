НБА. "Голден Стейт" победили "Кливленд" в финале: видео лучших моментов

Второй матч финала НБА между "Голден Стейт" и "Кливлендом" состоялся в Окленде. Победу одержали хозяева паркета, поведя в финальной серии к четырем победам 2:0.

"Голден Стэйт" решил не допускать ошибок, которые были в предыдущем матче, когда победа была одержана лишь в овертайме, да и то после ошибки Джей Ар Смита, который при равном счете и владении мячом на последних секундах, не пошел атаковать кольцо соперника, в итоге "Кавальерс" уступили и проиграли первый матч финала. Хотя сам Леброн Джеймс в этой игре набрал 51 очко.

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Хозяева площадки сразу захватили инициативу в игре, и повели в счете со старта. За всю игру "Кливленду" не удалось приблизиться хотя бы к равному счету, не то, чтобы повести в счете (минимальное преимущество "ГСВ" в +2 очка было только в первой четверти). Еще во второй четверти разница стала двоухзначной. Несмотря на то, что "Кливленд" выиграл третью четверть, разница перед последней 12-минуткой была +10. В дальнейшем "ГСВ" ее удалось увеличить даже до +23, а в итоге финальная сирена зафиксировала 122:103.

Особенно в этом матче постарались Стефен Керри, Кевин Дюрант и Клей Томпсон. Ни один из них не сделал дабл-дабл, но все они набрали +20 за игру. При этом Керри попал девять трехочковых в матче из 17 попыток (новый рекорд по количеству точных бросков из-за дуги для матчей финала).

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"Кливленд" же ответил 29 очками Джеймса (+13 передач) и 22 очками Кевина Лава (+10 подборов). Также можно отметить Хилла и Томпсона однако их стараний было недостаточно, чтобы что-то противопоставить "Голден Стейт". Счет стал 2:0 в пользу "Ворриорс".

Голден Стейт – Кливленд 122:103 (32:28, 27:18, 31:34, 32:23)

Следующая игра состоится в Кливленде 6 июня (в ночь на 7 июня в Украине). Стоит добавить, что "Кливленд" в 2016 году уже проигрывал финальную серию именно "Голден Стейт" (тогда счет был 2:0 и 3:1, однако в итоге выиграл и стал чемпионом).