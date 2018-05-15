13:58
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

NBA: "Голден Стэйт" обыграл на выезде "Хьюстон" в финале Западной конференции

21 Читати новину українською
"Хьюстон" на своей площадке проиграл "Голден Стэйт" / Фото из соцсетей

Первый матч финала Западной конференции выпало играть в Хьюстоне. Однако местная команда ничего не смогла противопоставить действующему чемпиону "Голден Стэйт".

Все в игре было решено во второй половине матча. На большой перерыв команды ушли при равном счете. Если первую четверть "Хьюстон" и выиграл с разницей в одно очко 30:29, то это незначительное преимущество удалось преодолеть до сирены 56:56. Хотя начали "Рокетс" довольно неплохо, уже со старта поведя 6:0, а затем увеличив свое преимущество до +9 (21:12 и 23:24). Но три точных трехочковых по окончании первой четверти нивелировали этот отрыв.

Читайте также: 19-летний украинский мотогонщик попал в жуткое ДТП на соревнованиях в Италии: видео

Зато во второй четверти уже гости вышли вперед, и почти всю 12-минутку "Хьюстон" был в роли догоняющего. В этой же ипостаси он остался в третьей четверти, так ни разу не сумев выйти вперед.

Как ни старался Джеймс Харден "вытянуть" свою команду (41 очко в итоге), противопоставить что-то Кевину Дюранту (37 очков), Клей Томпсону (28 очков) и Стефену Карри (18 очков) он и его команда ничего не сумела.

Джеймс Харден набрал 41 очко за игру, но его команда уступила "Голден Стэйт"

В третьей четверти "Ворриорз" вели в счете +13, и лишь в конце "Рокетс" сумели несколько сократить отставание.

Читайте также: Свитолина получила именную футболку от итальянской "Ромы" и выложила селфи с Тотти и Дель Пьеро

Начало четвертой четверти несколько вернуло интригу на паркет, когда "Хьюстон" провел две удачные атаки и сократил отставание до двух очков – 85:87, однако гости очень быстро вернули игру под свой контроль – рывок в +9 и такое же преимущество в среднем в течение всей четверти. Финальная сирена зафиксировала победу "Голден Стэйт" 106:119.

Хьюстон – Голден Стэйт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)
Счет в серии 0:1

Второй матч между этими командами состоится 16 мая (в ночь на 17 мая в Украине) на площадке "Хьюстона".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Теги: Новости спорта Баскетбол NBA
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 115
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 802
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1498
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4497
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4456
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук