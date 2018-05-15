NBA: "Голден Стэйт" обыграл на выезде "Хьюстон" в финале Западной конференции

Первый матч финала Западной конференции выпало играть в Хьюстоне. Однако местная команда ничего не смогла противопоставить действующему чемпиону "Голден Стэйт".

Все в игре было решено во второй половине матча. На большой перерыв команды ушли при равном счете. Если первую четверть "Хьюстон" и выиграл с разницей в одно очко 30:29, то это незначительное преимущество удалось преодолеть до сирены 56:56. Хотя начали "Рокетс" довольно неплохо, уже со старта поведя 6:0, а затем увеличив свое преимущество до +9 (21:12 и 23:24). Но три точных трехочковых по окончании первой четверти нивелировали этот отрыв.

Читайте также: 19-летний украинский мотогонщик попал в жуткое ДТП на соревнованиях в Италии: видео

Зато во второй четверти уже гости вышли вперед, и почти всю 12-минутку "Хьюстон" был в роли догоняющего. В этой же ипостаси он остался в третьей четверти, так ни разу не сумев выйти вперед.



Как ни старался Джеймс Харден "вытянуть" свою команду (41 очко в итоге), противопоставить что-то Кевину Дюранту (37 очков), Клей Томпсону (28 очков) и Стефену Карри (18 очков) он и его команда ничего не сумела.

Джеймс Харден набрал 41 очко за игру, но его команда уступила "Голден Стэйт"

В третьей четверти "Ворриорз" вели в счете +13, и лишь в конце "Рокетс" сумели несколько сократить отставание.

Читайте также: Свитолина получила именную футболку от итальянской "Ромы" и выложила селфи с Тотти и Дель Пьеро

Начало четвертой четверти несколько вернуло интригу на паркет, когда "Хьюстон" провел две удачные атаки и сократил отставание до двух очков – 85:87, однако гости очень быстро вернули игру под свой контроль – рывок в +9 и такое же преимущество в среднем в течение всей четверти. Финальная сирена зафиксировала победу "Голден Стэйт" 106:119.

Хьюстон – Голден Стэйт 106:119 (30:29, 26:27, 24:31, 26:32)

Счет в серии 0:1

Второй матч между этими командами состоится 16 мая (в ночь на 17 мая в Украине) на площадке "Хьюстона".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram