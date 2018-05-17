NBA: "Хьюстон" разгромил "Голден Стейт" и сравнял счет в финале Западной конференции

Тренерский состав "Хьюстона" (Houston Rockets) сделал правильные выводы после первого поражения в игре против "Голден Стейт" (Golden State Warriors). Во втором матче они сделали все, чтобы перекрыть "убойную пятерку" соперника. И это дало результат.

"Хьюстону" удалось исключить из игры Стефена Керри, поэтому все атакующие потуги легли на плечи Кевина Дюранта. Последний, хоть и набрал больше всех очков в этом матче – 38, однако "вытащить" свою команду не сумел. Взамен "Рокетс" сработали как единый механизм, удачно действуя в атаке, и перекрывая свои пробелы в защите.

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Первая четверть прошла при равной игре. Только в конце "Хьюстону" удалось уйти в небольшой отрыв. Все благодаря трем точным трехочковым, в то время как "Голден Стэйт" не сумел ни разу попасть из-за дуги.

Вторая четверть стала бенефисом игроков "Рокест", которым удался рывок 12:5. А до большого перерыва он не опускался ниже +5, незадолго до сирены увеличившись до невероятных 64:45. За эти 12 минут "Голден Стейт" полностью провалились, показав лишь 55% меткости. Они реализовали только шесть двухочковых и пять трехочковых. "Хьюстон" полностью их перебрасывали, совершив и больше попыток, и реализовав лучше свои моменты.

В третьей четверти "Голден Стэйт" пытался выровнять игру. Но постоянно находился в статусе догоняющего. Сократить хотя бы отставание им так и не удалось, которое всегда находилось на двузначной отметке.

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Добить соперника "Рокетс" сумели и в четвертой четверти, установив окончательный счет 127:105.

Стоит добавить, что четыре игрока старта "Хьюстона" набрали минимум 16 очков – Крис Пол (16 + 6 передач), Тревор Ариза (19 + 6 передач), Пи Джей Такер (22 + 7 подборов), Джеймс Харден (27 + 10 подборов). Последний единственный, кто в игре совершил дабл-дабл. К ним стоит добавить еще Эрика Гордона, который за игру набрал 27 очков.

Относительно "Голден Стейт", то здесь лишь двое игроков сумели перешагнуть отметку в +10 очков за матч. Кроме уже упомянутого Кевина Дюранта (38 очков), Стефен Карри набрал 16 очков, а также совершил по семь подборов (все в защите) и передач. При этом лидеру "Уорриорз" удалось только один раз попасть из-за дуги из восьми попыток за всю игру. Что касается остальных игроков, то у Клэя Томпсона лишь 8 очков, Дреймонда Грина – 6 очков, а Андре Игудали – 5 очков.

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Теперь серия переезжает в Окленд. Следующая игра состоится 20 мая (ночь на 21 мая в Украине).

Хьюстон – Голден Стейт 127:105 (26:21, 38:29, 31:29, 32:26)

Счет в серии 1:1