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      НБА: "Лейкерс" Михайлюка опозорился дома, "Атланта" Леня вырвала победу в овертайме: видео

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      "Лейкерс" проиграли "Клипперс"
      "Лейкерс" проиграли "Клипперс" / twitter.com/lakers

      Украинские баскетболисты клубов НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень пропустили матчи своих команд в рамках регулярного сезона.

      Миннесота – Атланта 120: 123 ОТ (27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11)

      Читайте также: Михайлюк сыграл меньше минуты в проигрышном матче "Лейкерс": видео

      "Атланта" сумела обыграть "Миннесоту" в овертайме. Украинский центровой команды Алексей Лень не попал в заявку на игру из-за травмы спины. Предыдущую игру против Индианы (121:129) украинец также пропускал из-за повреждения.

      Самым результативным в составе "Атланты" стал Бейзмор (23 очка). У "Миннесоты" Карл-Энтони Таунз набрал 31 очко и сделал 19 подборов.

      После этого матча "Атланта" поднялась на 12 место в Восточной конференции и в следующем матче сыграет с "Кливлендом".

      Видеообзор матча Миннесота – Атланта

      Лейкерс – Клипперс 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)

      Читайте также: Украинская звезда НБА травмировался

      Украинец Святослав Михайлюк не получил игрового времени в проигрышном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Лос-Анджелес Клипперс". Святослав начал встречу со скамейки запасных и по решению тренера команды Люка Уолтона на площадке так и не появился.

      "Лейкерс" сумели выиграть только вторую четверть. "Клипперс" победили во всех других, что и привело к итоговой победе гостей 118:107.

      Следующий матч "Лейкерс" сыграют 31 декабря против "Сакраменто".

      Видеообзор матча Лейкерс – Клипперс

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      Теги: Спорт Алексей Лень Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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