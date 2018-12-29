НБА: "Лейкерс" Михайлюка опозорился дома, "Атланта" Леня вырвала победу в овертайме: видео

Украинские баскетболисты клубов НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень пропустили матчи своих команд в рамках регулярного сезона.

Миннесота – Атланта 120: 123 ОТ (27:42, 32:29, 30:18, 23:23, 8:11)

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"Атланта" сумела обыграть "Миннесоту" в овертайме. Украинский центровой команды Алексей Лень не попал в заявку на игру из-за травмы спины. Предыдущую игру против Индианы (121:129) украинец также пропускал из-за повреждения.

Самым результативным в составе "Атланты" стал Бейзмор (23 очка). У "Миннесоты" Карл-Энтони Таунз набрал 31 очко и сделал 19 подборов.

После этого матча "Атланта" поднялась на 12 место в Восточной конференции и в следующем матче сыграет с "Кливлендом".

Видеообзор матча Миннесота – Атланта

Лейкерс – Клипперс 107:118 (23:28, 31:23, 26:31, 27:36)

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Украинец Святослав Михайлюк не получил игрового времени в проигрышном матче "Лос-Анджелес Лейкерс" против "Лос-Анджелес Клипперс". Святослав начал встречу со скамейки запасных и по решению тренера команды Люка Уолтона на площадке так и не появился.

"Лейкерс" сумели выиграть только вторую четверть. "Клипперс" победили во всех других, что и привело к итоговой победе гостей 118:107.

Следующий матч "Лейкерс" сыграют 31 декабря против "Сакраменто".

Видеообзор матча Лейкерс – Клипперс

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