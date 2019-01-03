НБА: Лень провел феерический матч против "Вашингтона", Михайлюк набрал 5 очков против "Оклахомы"
Украинские легионеры в НБА Святослав Михайлюк и Алексей Лень результативно провели очередной игровой день регулярного чемпионата.
"Вашингтон" – "Атланта" 114:98 (35:29, 29:24, 24:31, 26:14)
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Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень оформил дабл-дабл в матче против "Вашингтона" (98:114).
Лень провел на площадке 27,5 минут, набрал 24 очка, сделал 11 подборов, сделал 3 блок-шота, а также одну потерю и три фола.
Украинец реализовал 11 из 19 бросков с игры, в том числе 1 трехочковый из 3 попыток. Также попал один из двух штрафных бросков.
Видеообзор матча Вашингтон – Атланта
"Лос-Анджелес Лейкерс" – "Оклахома-Сити" 100:107 (25:25, 32:34, 25:19, 18:29)
Украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы" (100:107).
Украинец провел на паркете 7 минут и за это время успел набрать 5 очков. Свят реализовал 2 из 3 двухочковых бросков (66,6%) и 1 из 2 штрафных (50%).
Кроме того, Михайлюк совершил 1 подбор и 1 потерю. Рейтинг эффективности защитника составил -6.
Видеообзор матча Лейкерс – Оклахома
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