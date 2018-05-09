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NBA: определились финалисты Западной конференции

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"Голден Стэйт" вышел в финал Западной конференции NBA / NBA

8 мая в пятых матчах полуфинальной серии Западной конференции определились команды, которые сыграют между собой в финале. Ими стали "Голден Стейт" и "Хьюстон".

Каждая из команд победила в серии до четырех побед со счетом 4:1. Так, "Хьюстон" оказался сильнее "Юты", обыграв "джазменов" в последнем матче 112: 102. При этом Крис Пол совершил дабл-дабл, к 41 очку добавив 10 передач.

Хьюстон – Юта 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24)

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Относительно действующих чемпионов NBA "Голден Стейт", то они победили в серии "Нью-Орлеан". 34 очка и 19 подборов Дэвиса вместе с трипл-даблом Холидея (27 очков + 10 подборов + 11 передач) ничего не смогли противопоставить Дюранту, Карри и Томпсону, которые на троих набрали 75 очков.

Голден Стейт – Нью-Орлеан 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29)

Относительно Восточной конференции, то в финал вышел "Кливленд". В паре между "Бостоном" и "Филадельфией" счет 3:1. Пятый матч между командами состоится в ночь на четверг, 10 мая (по киевскому времени) на площадке "Бостона".

Теги: Новости спорта NBA Баскетбол
Источник: 24 Канал
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