НБУ хочет отменить кредитные каникулы для украинцев
В Национальном банке Украины считают, что пора пересмотреть сроки предоставления кредитных каникул для украинцев. А все потому, что в банковской системе за период пандемии и кризиса накопился дисбаланс.
Кредитные каникулы следует отменить
Об этом в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 13 февраля, говорила исполняющая обязанности руководительницы НБУ Ктерина Рожкова.
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Она отметила, что весной Нацбанк поддержал идею "кредитных каникул". Однако теперь, в переходе к адаптивному карантину, этот вопрос следует пересмотреть.
Рожкова обратила внимание на следующее:
- Не все должники имели финансовые трудности, но охотно пользовались кредитными каникулами.
- Зато все банки Украины продолжали осуществлять выплаты по депозитам.
Это и привело к вымыванию ликвидных средств с финансовых учреждений и дисбалансу в банковской системе Украины.
Банки должны разработать программы реструктуризации
Екатерина Рожкова отметила, что после завершения карантина клиенты банков не должны оставаться наедине с проблемой кредитов. Банки уже сейчас должны разработать программы реструктуризации.
Как только закончится карантин, вы уже должны клиенту предложить на выбор: есть четыре программы, ты выбираешь любую, – чтобы он не тратил время и силы и работал,
– подчеркнула Рожкова.
И, конечно, бизнес должен получить новые кредитные продукты, которые "помогут каждой отдельной компании восстановиться в посткарантинный период".
Напомним Какие банки ввели кредитные каникулы для физлиц: список.
К слову, в этом же интервью Рожкова выразила надежду, что уже "в четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку". При этом наиболее стабильным заемщикам можно будет дать кредит под 10% годовых.