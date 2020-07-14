В Национальном банке Украины считают, что пора пересмотреть сроки предоставления кредитных каникул для украинцев. А все потому, что в банковской системе за период пандемии и кризиса накопился дисбаланс.

Кредитные каникулы следует отменить

Об этом в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 13 февраля, говорила исполняющая обязанности руководительницы НБУ Ктерина Рожкова.

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Она отметила, что весной Нацбанк поддержал идею "кредитных каникул". Однако теперь, в переходе к адаптивному карантину, этот вопрос следует пересмотреть.

Рожкова обратила внимание на следующее:

Не все должники имели финансовые трудности, но охотно пользовались кредитными каникулами.

Зато все банки Украины продолжали осуществлять выплаты по депозитам.

Это и привело к вымыванию ликвидных средств с финансовых учреждений и дисбалансу в банковской системе Украины.

Банки должны разработать программы реструктуризации

Екатерина Рожкова отметила, что после завершения карантина клиенты банков не должны оставаться наедине с проблемой кредитов. Банки уже сейчас должны разработать программы реструктуризации.

Как только закончится карантин, вы уже должны клиенту предложить на выбор: есть четыре программы, ты выбираешь любую, – чтобы он не тратил время и силы и работал,

– подчеркнула Рожкова.

И, конечно, бизнес должен получить новые кредитные продукты, которые "помогут каждой отдельной компании восстановиться в посткарантинный период".

Напомним Какие банки ввели кредитные каникулы для физлиц: список.