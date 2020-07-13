НБУ призывает украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
Национальный банк рекомендует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Потому что банки не раздают деньги просто так. А нулевая ставка может быть рекламной и действовать только неделю.
Осторожно с кредитами "под 0%"
Проявлять особую внимательность при заключении кредитных договоров украинцев призвали в Нацбанке.
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Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так,
– говорится в сообщении.
Начальник управления защиты прав потребителей Нацбанка Ольга Лобайчук рекомендует украинцам внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.
Что они могут скрывать
"Фишка кредитов "под 0% – эта ставка может действовать всего неделю", – объяснила Лобайчук. После этого начинают действовать штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.
По словам Лобайчук, в обращениях граждан НБУ узнал о максимальной ставке по кредиту – 1 702% годовых.
Как действовать, когда попали в ловушку
В Нацбанке отметили, что в работе с обращениями граждан есть сложность. Ведь человек самостоятельно подписал договор с банком на таких условиях. "Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, – это суд", – добавила Лобайчук.
Поэтому нужно быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку.
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Защита прав потребителей финансовых услуг: что известно
- С января 2020 года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг.
- Нацбанк начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте. Они вступят в силу с 1 сентября.
- Аналогичные требования разрабатывают в отношении финансовых компаний.