Национальный банк рекомендует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Потому что банки не раздают деньги просто так. А нулевая ставка может быть рекламной и действовать только неделю.

Осторожно с кредитами "под 0%"

Проявлять особую внимательность при заключении кредитных договоров украинцев призвали в Нацбанке.

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Украинцам стоит быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так,

– говорится в сообщении.

Начальник управления защиты прав потребителей Нацбанка Ольга Лобайчук рекомендует украинцам внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

Что они могут скрывать

"Фишка кредитов "под 0% – эта ставка может действовать всего неделю", – объяснила Лобайчук. После этого начинают действовать штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты.

По словам Лобайчук, в обращениях граждан НБУ узнал о максимальной ставке по кредиту – 1 702% годовых.

Как действовать, когда попали в ловушку

В Нацбанке отметили, что в работе с обращениями граждан есть сложность. Ведь человек самостоятельно подписал договор с банком на таких условиях. "Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, – это суд", – добавила Лобайчук.

Поэтому нужно быть внимательными, чтобы не попасть в ловушку.

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