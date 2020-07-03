НБУ продал 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику после заявления Смолия об отставке
На межбанковском валютном рынке 2 июля спрос на доллар значительно превышал предложение. Вызвано это заявлением главы НБУ Якова Смолия об отставке. Нацбанку пришлось продать 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику.
Новость об отставке Смолия привела к цепной реакции, сообщает Finance.ua.
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Рынок начало трясти с первых минут и спрос значительно превышал предложение через фактор неопределенности,
– говорится в сообщении.
При открытии межбанка доллар стоил 26,86 – 26,88 гривны.
Ажиотаж на торгах, который вызвало заявление об отставке Смолия, пришлось гасить Нацбанку и государственному "Укргазбанку". НБУ дважды продавал валюту. Оба раза 100 миллионов – по 27,15 гривны и по 27,20 гривны.
Это частично помогло снизить повышенный спрос среди покупателей и не дало курса расти выше.
После закрытия рынка 2 июля средний курс доллара на межбанке был на уровне 27,18 – 27,20 гривны.
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Смолий подал в отставку: что известно
- Яков Смолий 1 июля заявил, что подает в отставку с поста главы НБУ из-за политического давления.
- Постановление об отставке должен поддержать Совет. Президент Владимир Зеленский проект постановления уже зарегистрировал.
- Председатель профильного комитета Даниил Гетманцев убежден, что голосов будет достаточно. Мол, оппозиция часто критиковала Смолия, поэтому и отставку поддержит.
- Многие экономисты, представители международных организаций поддержали Смолия.
- Зато СМИ заявили, что отставка стала следствием спора с президентом, а глава НБУ отреагировал эмоционально.