На межбанковском валютном рынке 2 июля спрос на доллар значительно превышал предложение. Вызвано это заявлением главы НБУ Якова Смолия об отставке. Нацбанку пришлось продать 200 миллионов долларов, чтобы успокоить панику.

Новость об отставке Смолия привела к цепной реакции, сообщает Finance.ua.

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Рынок начало трясти с первых минут и спрос значительно превышал предложение через фактор неопределенности,

– говорится в сообщении.

При открытии межбанка доллар стоил 26,86 – 26,88 гривны.

Ажиотаж на торгах, который вызвало заявление об отставке Смолия, пришлось гасить Нацбанку и государственному "Укргазбанку". НБУ дважды продавал валюту. Оба раза 100 миллионов – по 27,15 гривны и по 27,20 гривны.

Это частично помогло снизить повышенный спрос среди покупателей и не дало курса расти выше.

После закрытия рынка 2 июля средний курс доллара на межбанке был на уровне 27,18 – 27,20 гривны.

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