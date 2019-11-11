НБУ готов предоставить PayPal лицензию для работы в Украине: детали

Национальный банк Украины готов выдать международной электронной платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке в случае обращения. Проблема в том, что PayPal пока не спешит это делать.

Вопросы, связанные с выходом PayPal на украинский рынок, решаются не Нацбанком. Но если платежная система изъявит желание войти на украинский рынок, то быстро получит регистрацию. Об этом сообщил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

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По его мнению, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока что не выходить на украинский рынок.

Насколько мне известно, Кабинет министров этому сейчас уделяет большое внимание,

– добавил представитель НБУ.

Он надеется, что благодаря усилиям Министерства цифровой трансформации ближайшее время PayPal таки заработает в Украине.

Ранее первый заместитель министра экономики Максим Нефедов заявлял, что PayPal до сих пор не зашла на украинский рынок, потому что просто не хочет этого делать. При этом власть уже несколько лет пытается убедить руководство компании начать сотрудничество с Украиной.

Что такое PayPal?

Это международная электронная платежная система, образованная в 2000 году. Является самым распространенным в мире способом расчетов в интернете. PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах.

Платежная система является посредником между продавцом и покупателем, обеспечивает надежность оплаты платежными картами VISA, MasterCard, American Express.