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НБУ может ввести валютные ограничения из-за отсутствия нового транша МВФ

78 Читати новину українською
НБУ может ввести валютные ограничения из-за отсутствия нового транша МВФ
НБУ может ввести валютные ограничения из-за отсутствия нового транша МВФ / radiosvoboda.org

Национальный банк Украины может прибегнуть к жесткой монетарной политике и введению некоторых валютных ограничений в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной транш от МВФ

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление главы Нацбанка Якова Смолия во время конференции национальных банков Украины и Польши.

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Если будет расти инфляционное давление, безусловно, НБУ будет ужесточать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определенные ограничения для предотвращения возможного выведению капитала, – сказал Смолий.

Яков Смолий утверждает, что все возможные сценарии развития событий, в том случае, если Украина не получит очередной транш МВФ, обсудили на заседании комитета монетарной политики НБУ

Напомним, что директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс отметил, что важным для фонда является вопрос цены на газ для населения, поскольку кредиторы хотят, чтобы тарифы стали рыночными. Только после этого начнутся переговоры с официальным Киевом относительно предоставления следующего транша МВФ.

Теги: Новости Украины Транш МВФ НБУ
Источник: 24 Канал
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