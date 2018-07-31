НБУ назвал причины подорожания доллара и падение гривны

После резкого подорожания доллара по отношению к гривне Нацбанк назвал главные причины подорожания иностранной валюты.

Об этом информируют на сайте НБУ.

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Причины следующие:

- вывод иностранцами средств, полученных от Минфина в виде выплат по гривневым гособлигациям. Большое погашение состоялось на прошлой неделе, но в заявлении НБУ уточняется, что с начала июля портфель ОВГЗ нерезидентов сократился почти на 1,3 миллиарда;

- активное перечисления компаниями, работающими в Украине, дивидендов за границу. С начала месяца компании купили на цели в межбанке почти 300 миллионов долларов;

- значительные объемы возмещений Госказначейством НДС в конце июля (ранее эксперты оценивали объемы таких выплат в 6-7 миллиардов гривен). Они выливаются в сокращение объемов свободной продажи валюты;

- увеличение спроса на наличную валюту. И не только со стороны обывателей, но и аграрного бизнеса. В Нацбанке это связывают с активизацией теневого сектора.

Чиновники отметили, что активно продают доллар, чтобы успокоить курсовые колебания на межбанке, которые активизировались в районе 26,40 гривен за доллар, а сегодня перевалили за 26,90 гривен за доллар.

В Нацбанке уточнили, что продали с прошлой недели около 148 миллионов. В том числе сегодня 28,1 миллиона на заявленном аукционе общим объемом 50 миллионов. Регулятор получил заявок на покупку на 46,7 миллионов долларов, и фактически реализовал 60%. С начала июля НБУ продал на межбанке 163 миллиона долларов, а выкупил 99 миллионов.

"Национальный банк продолжает внимательно следить за состоянием валютного рынка, и в случае необходимости готов и в дальнейшем сглаживать избыточные колебания путем проведения интервенций", – отметила в сообщении Нацбанка.