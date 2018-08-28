НБУ не может влиять на курс валют, – заместитель главы Нацбанка

Заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ не может влиять на курс валют и не может его поддерживать на каком-то уровне.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

"Пусть смотрят и пусть волнуются. Мы не можем влиять на курс и не можем его поддерживать на каком-то уровне", – сказал Чурий.

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Одновременно он подчеркнул, что курс гривны в Украине является плавающим, а не фиксированным.

Мы на сегодня имеем плавающий курс гривны. Национальный банк не отвечает за курс ни по закону, ни по Конституции. Цель НБУ – достижение низкой стабильной инфляции,

– пояснил заместитель председателя Нацбанка.

При этом он заверил, что регулятор был готов к сезонной девальвации гривны.

"Да, мы были готовы (к девальвации). Гривна на самом деле – сезонная валюта", – сказал Чурий.

Он также рассказал, что с 2011 года по 2014 год для удержания курса гривны на определенном уровне НБУ потратил 40 миллиардов долларов, а долг Украины в иностранной валюте составляет 46 миллиардов долларов.

К слову, по данным НБУ, курс валют 28 августа: доллар – 27 гривен 88 копеек, евро – 32 гривны 43 копейки.