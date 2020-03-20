НБУ не вводит ограничений на работу банковской системы

Нацбанк не будет вводить ограничения на работу банковской системы. НБУ наоборот отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время эпидемии коронавируса.

Председатель центробанка Яков Смолий во время брифинга заявил, чтобы безналичные платежи были выгоднее и доступнее, на период карантина Нацбанк отменяет тарифы на работу системы электронных платежей.

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Заметим, что НБУ на время карантина будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков. Для этого их на 14 дней будут помещать в хранилище.

Что такое Система электронных платежей Национального банка?

Государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.



СЭП обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.