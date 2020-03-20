14:11
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      НБУ не вводит ограничений на работу банковской системы

      - Читати новину українською

      Нацбанк не будет вводить ограничения на работу банковской системы. НБУ наоборот отменил ряд платежей для облегчения ее работы на время эпидемии коронавируса.

      Председатель центробанка Яков Смолий во время брифинга заявил, чтобы безналичные платежи были выгоднее и доступнее, на период карантина Нацбанк отменяет тарифы на работу системы электронных платежей.

      К теме НБУ просит проводить расчеты онлайн и идет на уступки банкам

      Заметим, что НБУ на время карантина будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков. Для этого их на 14 дней будут помещать в хранилище.

      Что такое Система электронных платежей Национального банка?
      Государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.

      СЭП обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Деньги НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:05 Украина на карантине: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      сегодня , 12:15 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      сегодня , 12:00 Судьба Украины решится в Минске
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук