НБУ оштрафовал три украинские банки на значительные суммы: причины

Национальный банк Украины наложил штрафы на банки "Сич" (Киев), "Конкорд" (Днепр) и "Украинский капитал" (Киев). Причина – обнаружены признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Банк "Сич" должен выплатить штраф в размере 1,284 миллиона гривен, "Конкорд" оштрафован на 1,55 миллиона гривен, "Украинский капитал" –1,207 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Кроме того, Нацбанк к этим трем банкам, а также "Украинскому строительно-инвестиционному банку" (Укрстройинвестбанк Киев) применил меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка-общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Что касается банков "Конкорд" и "Украинский капитал", то НБУ также обнаружил ненадлежащие разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.

Также финрегулятор принял решение о несоответствии председателя правления банка "Украинский капитал" требованиям законодательства.