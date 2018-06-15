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НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME: известна причина

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НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME
НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME / Фото из свободных источников

Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК "ОМП-2013". Кроме того, НБУ отменил регистрацию участников этой платежной системы.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины", – объяснили в НБУ.

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Следовательно, теперь TYME должна прекратить предоставление услуг с переводов денег до 20 июня, и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе, в соответствии с правилами платежной системы и соответствующими договорами.

Теги: Новости Украины Новости России Деньги НБУ СБУ
Источник: 24 канал
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