НБУ планирует продавать наличный доллар уже на следующей неделе

Продажу наличного доллара Национальный банк планирует на следующую неделю. Это поможет удовлетворить потребность украинцев в иностранной валюте.

О планах регулятора решать вопрос нехватки наличности доллара сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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На следующей неделе планируем организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте,

– заявил Чурий.

Он также отметил, что основной спрос наличного доллара формируют компании. Однако последнее время – физлица, то есть обычные украинцы.

Почему в Украине не хватает наличного доллара?

Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. А ввиду того, что наличную валюту доставляли самолетами, карантинные ограничения приводят к задержкам. Однако в НБУ обещают урегулировать ситуацию.

Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.



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