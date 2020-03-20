НБУ планирует продавать наличный доллар уже на следующей неделе
Продажу наличного доллара Национальный банк планирует на следующую неделю. Это поможет удовлетворить потребность украинцев в иностранной валюте.
О планах регулятора решать вопрос нехватки наличности доллара сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Олег Чурий.
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На следующей неделе планируем организовать продажу наличного доллара, чтобы банки могли полностью удовлетворить потребности клиентов в иностранной валюте,
– заявил Чурий.
Он также отметил, что основной спрос наличного доллара формируют компании. Однако последнее время – физлица, то есть обычные украинцы.
Почему в Украине не хватает наличного доллара?
Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса. А ввиду того, что наличную валюту доставляли самолетами, карантинные ограничения приводят к задержкам. Однако в НБУ обещают урегулировать ситуацию.
Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.