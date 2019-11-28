НБУ подал в суд на Дубинского
Нацбанк Украины пожаловался в суд на клевету от нардепа из "Слуги народа" Александра Дубинского. Поэтому Соломенский райсуд Киева открыл производство по иску НБУ о защите деловой репутации.
НБУ требует от Дубинского опровергнуть информацию о том, что руководство учреждения в лице главы Иакова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой якобы организовало "преступную схему" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.
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Обвинения в организации "преступной схемы" по выводу банков с рынка беспочвенны и абсурдны, они имеют целью дискредитировать реформу банковского сектора и подорвать доверие к Национальному банку,
– говорится в сообщении на сайте НБУ.
В НБУ также отметили, что очистка банковского рынка в 2014-2016 годах проходила в соответствии с требованиями закона и касалась банков:
- которые имели недостаточно капитала,
- неспособных выполнять обязательства перед вкладчиками,
- которые занимались отмыванием денег через схемные операции,
- банков, которые использовали средства вкладчиков для финансирования бизнес-проектов владельца банка или его родственников.
НБУ также напомнил, что приведенный Дубинским в качестве примера "Радикал Банк" был закрыт за грубые нарушения в сфере наличного обращения.
Не соответствует действительности и информация, что Национальный банк "помогает Сергею Курченко, выплачивая ему из бюджета 128 миллионов гривен". Национальный банк не возмещал и не помогает ни Сергею Курченко, ни акционеру "Радикал Банка" ООО "Промышленная инновационная компания",
– отметили в ведомстве.
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Ранее Дубинский заявлял, что руководство НБУ якобы организовало схему вывода банков с рынка за взятки от их акционеров для дальнейшей выплаты компенсаций из госбюджета. Также Дубинский обвинял НБУ в чрезмерном укреплении курса гривны.