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      НБУ подвел итоги устойчивости банков: какое место в рейтинге занял "Сбербанк"

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      Сбербанк
      Сбербанк / Фото из открытых источников

      "Сбербанк" вошел в число банков, которые не требуют докапитализации при неблагоприятном макроэкономическом сценарии. АО "Сбербанк" одним из первых досрочно выполнило требования по капитализации в рамках стресс-тестирования Национального банка Украины, чем подтвердило свою устойчивость при неблагоприятных экономических сценариях.

      Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по итогам оценки результатов стресс-тестирования участников банковской системы Украины. Как отметили в НБУ, у других банков есть время до конца 2019 года, чтобы выполнить требования регулятора по капиталу для обеспечения устойчивости финансовых учреждений.

      "Сбербанк" относится к достаточно капитализированным финансовым учреждениям.

      "Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR). Объектами стресс-тестирования были банки, на которые в совокупности приходится более 94% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования были выбраны банки, крупнейшие по средним значениям двух показателей: уравновешенные на риск активы и депозиты физических лиц", – отметил НБУ в сообщении о выполнении требований стресс-тестов.

      На данный момент "Сбербанк" имеет один из наиболее высоких показателей достаточности капитала среди банковских учреждений на украинском рынке. По состоянию на конец 2018 года адекватность регулятивного капитала "Сбербанка" более чем в два раза превышает установленный Национальным банком нормативный уровень. По результатам 2018 года банк генерирует стабильную операционную прибыль, а его доходы существенно превышают расходы.

      Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в конце 2018 года повысило рейтинг долгосрочных депозитных вкладов "Сбербанка" в гривне и в валюте со стабильным прогнозом до максимально возможного уровня Caa1, ограниченного государственным рейтингом Украины.

      По оценкам аналитиков агентства, высокая надежность "Сбербанка" обеспечена в т. ч. значительной поддержкой в 2018 году от акционера в размере 8,3 млрд. грн. На 01.01.2019 ликвидные активы более чем на 100% покрывают обязательства перед клиентами. Дополнительный капитал позволил "Сбербанку" улучшить покрытие проблемных кредитов резервами по итогам 2018 года до уровня свыше 90%. Как следствие, "Сбербанк" со значительным запасом выполняет экономические нормативы, установленные Нацбанком и действующим законодательством.

      Теги: Новости Украины НБУ
      Источник: 24 Канал
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