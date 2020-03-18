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      НБУ потратил меньше валюты на поддержку гривны

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      Национальный банк Украины 18 марта продал на межбанковском валютном рынке 200 миллионов долларов. Это на 33% меньше, чем в предыдущий день.

      Регулятор принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщили в фейсбуке Нацбанка.

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      Мы продали 200 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования,
      – говорится в сообщении.

      А это на 33%, или на 100 миллионов долларов меньше, чем было в предыдущий день – 17 марта.

      В НБУ также добавили, что сейчас спрос на валюту продолжает преобладать предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка из-за коронавируса. Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в течение последних недель.

      Основное о ситуации с курсом доллара

      • Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса.
      • Так как наличную валюту доставляли самолетами, карантин приводит к задержкам.
      • Поэтому спрос ощутимо преобладает над предложением валюты, что влияет на ее постоянное подорожание. В течение последних 10 дней гривна обесценилась относительно доллара на 3 гривны.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Финансы Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна НБУ Новости Украины
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