НБУ потратил меньше валюты на поддержку гривны
Национальный банк Украины 18 марта продал на межбанковском валютном рынке 200 миллионов долларов. Это на 33% меньше, чем в предыдущий день.
Регулятор принимал активное участие в торгах на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщили в фейсбуке Нацбанка.
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Мы продали 200 миллионов долларов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, а не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования,
– говорится в сообщении.
А это на 33%, или на 100 миллионов долларов меньше, чем было в предыдущий день – 17 марта.
В НБУ также добавили, что сейчас спрос на валюту продолжает преобладать предложение. Причина – ухудшение настроений участников рынка из-за коронавируса. Психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в течение последних недель.
Основное о ситуации с курсом доллара
- Спрос на иностранную валюту в Украине ощутимо вырос после падения цены на нефть и введения карантина из-за коронавируса.
- Так как наличную валюту доставляли самолетами, карантин приводит к задержкам.
- Поэтому спрос ощутимо преобладает над предложением валюты, что влияет на ее постоянное подорожание. В течение последних 10 дней гривна обесценилась относительно доллара на 3 гривны.