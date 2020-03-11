18:56
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      НБУ предупредил о вводе временной администрации в "Проминвестбанк"

      - Читати новину українською

      В "Проминвест" могут ввести ВА и признать банк неплатежеспособным из-за его продажи 4 марта на закрытом аукционе ПФТС без предварительного соглашения Национального банка.

      Об этом сообщает регулятор. Напомним, 4 марта Министерство юстиции реализовало 99,8% акций "Проминвестбанка" на бирже ПФТС, имя покупателя не раскрывается.

      В то же время Базельские требования к прозрачности структуры собственности предусматривают введение ВА в банке, где произошли изменения в существенной роли (более 10%), и признание его неплатежеспособности. Лицо, которое приобрело "Проминвестбанк", также подпадает под санкции и должно заплатить штраф в размере 10% от суммы сделок.

      По информации американского инвестиционного ресурса Seeking Alpha, если Министерство юстиции, которое занималось арестом и реализацией "Проминвестбанка", не признает соглашение неправомерным, под штрафные санкции может попасть и правительство Украины.

      Так, "Проминвестбанк" был взыскан в пользу группы "Приват" по решению апелляционного суда Киевской области, как собственность Российской Федерации в счет потерянных в Крыму активов.

      Однако по двум решениям Стокгольмского арбитража, арест "Проминвестбанка" Минюстом Украины был незаконным. В частности, теперь Россия сохраняет право взыскать с Украины полную рыночную сумму стоимости "Проминвестбанка", собственный капитал которого по состоянию на 3 апреля 2019 года составил почти $160 млн, при всего $11 млн, полученных в ходе торгов 4 марта.

      Ответчиком по иску Внешэкономбанка, несмотря на то, что деньги от реализации арестованного "Проминвеста" получила группа "Приват" – выступит Министерство юстиции Украины.

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Киеве и Запорожье новые подозрения
      сегодня
      Теги: Министерство юстиции НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:55 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 18:00 Путин закладывает мину для Зеленского
      Віталій Портников
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 17:53 Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы: жертвы продюсера и их откровенные признания
      Олександра Кравчук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук