НБУ предупредил о вводе временной администрации в "Проминвестбанк"

В "Проминвест" могут ввести ВА и признать банк неплатежеспособным из-за его продажи 4 марта на закрытом аукционе ПФТС без предварительного соглашения Национального банка.

Об этом сообщает регулятор. Напомним, 4 марта Министерство юстиции реализовало 99,8% акций "Проминвестбанка" на бирже ПФТС, имя покупателя не раскрывается.

В то же время Базельские требования к прозрачности структуры собственности предусматривают введение ВА в банке, где произошли изменения в существенной роли (более 10%), и признание его неплатежеспособности. Лицо, которое приобрело "Проминвестбанк", также подпадает под санкции и должно заплатить штраф в размере 10% от суммы сделок.

По информации американского инвестиционного ресурса Seeking Alpha, если Министерство юстиции, которое занималось арестом и реализацией "Проминвестбанка", не признает соглашение неправомерным, под штрафные санкции может попасть и правительство Украины.

Так, "Проминвестбанк" был взыскан в пользу группы "Приват" по решению апелляционного суда Киевской области, как собственность Российской Федерации в счет потерянных в Крыму активов.

Однако по двум решениям Стокгольмского арбитража, арест "Проминвестбанка" Минюстом Украины был незаконным. В частности, теперь Россия сохраняет право взыскать с Украины полную рыночную сумму стоимости "Проминвестбанка", собственный капитал которого по состоянию на 3 апреля 2019 года составил почти $160 млн, при всего $11 млн, полученных в ходе торгов 4 марта.

Ответчиком по иску Внешэкономбанка, несмотря на то, что деньги от реализации арестованного "Проминвеста" получила группа "Приват" – выступит Министерство юстиции Украины.