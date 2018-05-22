НБУ продает на аукционе недвижимость банков-должников
Национальный банк Украины (НБУ) принял решение продать на аукционе недвижимость, полученную от банков в качестве погашения долгов.
Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Читайте также: Нацбанк выпускает монету о копании картошки: опубликованы фото
Аукцион проводится на сайте zakupki.prom.ua. НБУ выставил на продажу 13 объектов недвижимости, полученных в счет погашения задолженности. В этом списке есть три объекта, которые уже выставлялись на аукцион и не были проданы.
Начало электронных торгов назначено на 5 июня 2018 года в 9:00. Аукцион продлится до 18:00.
Напомним, что парламент Украины принял закон "О валюте" в первом чтении. Этот документ должен упростить жизнь украинцам, которые имеют дело с иностранной валютой.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии