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НБУ продает на аукционе недвижимость банков-должников

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НБУ распродает недвижимость банков-должников
НБУ распродает недвижимость банков-должников / Фото из открытых источников

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение продать на аукционе недвижимость, полученную от банков в качестве погашения долгов.

Об этом пишет пресс-служба НБУ.

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Аукцион проводится на сайте zakupki.prom.ua. НБУ выставил на продажу 13 объектов недвижимости, полученных в счет погашения задолженности. В этом списке есть три объекта, которые уже выставлялись на аукцион и не были проданы.

Начало электронных торгов назначено на 5 июня 2018 года в 9:00. Аукцион продлится до 18:00.

Напомним, что парламент Украины принял закон "О валюте" в первом чтении. Этот документ должен упростить жизнь украинцам, которые имеют дело с иностранной валютой.

Теги: Новости Украины Аукцион НБУ Банки
Источник: 24 Канал
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