15:04
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковелю"

120 Читати новину українською
НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по
НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковелю" / Украинское Фото

"Национальный банк" проиграл экс-владельцу "Приватбанка" в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у него курорт "Буковель".

Об этом написал FinClub со ссылкой на источник в пресс-службе НБУ.

Читайте также: "Слишком высокая цена": Коломойский объяснил, почему Путин не уходит из Донбасса

22 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу НБУ и постановил оставить в силе решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных сделок между НБУ и ООО "Скорзонера".

Суд сделал вывод, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного "Приватбанка", но не сделал этого.

Национальный банк будет подавать кассационную жалобу,
– сообщили в пресс-службе.

В решении суда говорится, что в августе 2017 года "Национальный банк" требовал от истца погасить задолженность "Приватбанка" в размере 2,66 миллиарда гривен в тридцатидневный срок.

В феврале суд первой инстанции удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​в НБУ и разорвал шесть ипотечных сделок, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед "Национальным банком" по кредитам за рефинансирование.

Эти соглашения были заключены между ООО "Скорзонера" ​​и НБУ в октябре 2014 года.

Предметом ипотеки по сделкам выступало недвижимое имущество, принадлежащее истцу, по адресу расположения горнолыжного курорта "Буковель".

Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Банки НБУ Приватбанк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук