НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковелю"

"Национальный банк" проиграл экс-владельцу "Приватбанка" в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у него курорт "Буковель".

Об этом написал FinClub со ссылкой на источник в пресс-службе НБУ.

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22 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу НБУ и постановил оставить в силе решение Хозяйственного суда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных сделок между НБУ и ООО "Скорзонера".

Суд сделал вывод, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного "Приватбанка", но не сделал этого.

Национальный банк будет подавать кассационную жалобу,

– сообщили в пресс-службе.

В решении суда говорится, что в августе 2017 года "Национальный банк" требовал от истца погасить задолженность "Приватбанка" в размере 2,66 миллиарда гривен в тридцатидневный срок.

В феврале суд первой инстанции удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​в НБУ и разорвал шесть ипотечных сделок, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств "Приватбанка" перед "Национальным банком" по кредитам за рефинансирование.

Эти соглашения были заключены между ООО "Скорзонера" ​​и НБУ в октябре 2014 года.

Предметом ипотеки по сделкам выступало недвижимое имущество, принадлежащее истцу, по адресу расположения горнолыжного курорта "Буковель".