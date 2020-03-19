НБУ просит проводить расчеты онлайн и идет на уступки банкам

В Национальном банке призывают украинцев в условиях карантина пользоваться онлайн-услугами. Поэтому регулятор временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей. Кроме того, снизят размер комиссии, которую банки платят друг другу, когда обслуживают не своих клиентов.

Об упрощении в системе онлайн-обслуживания сообщили в фейсбуке НБУ.

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В Нацбанке заявляют, что сейчас дистанционные банковские услуги являются приоритетными. В условиях карантина регулятор ищет пути для их популяризации и снижения стоимости таких услуг. Украинцы должны избегать посещения отделений банков и пользоваться услугами онлайн.

Поэтому НБУ временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей (СЭП). Теперь это бесплатно,

– сообщили в НБУ.

Также Национальный банк планирует снизить тарифы на интерчейндж, то есть комиссию, которую банки платят друг другу, когда обслуживают не своих клиентов.

Что такое Система электронных платежей Национального банка?Государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. СЭП обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.

Обратите внимание! На время карантина Нацбанк будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков. Для этого их на 14 дней будут помещать в хранилище.



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