11:46
19 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      НБУ просит проводить расчеты онлайн и идет на уступки банкам

      - Читати новину українською

      В Национальном банке призывают украинцев в условиях карантина пользоваться онлайн-услугами. Поэтому регулятор временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей. Кроме того, снизят размер комиссии, которую банки платят друг другу, когда обслуживают не своих клиентов.

      Об упрощении в системе онлайн-обслуживания сообщили в фейсбуке НБУ.

      Читайте также Какова ситуация с наличной валютой в Украине

      В Нацбанке заявляют, что сейчас дистанционные банковские услуги являются приоритетными. В условиях карантина регулятор ищет пути для их популяризации и снижения стоимости таких услуг. Украинцы должны избегать посещения отделений банков и пользоваться услугами онлайн.

      Поэтому НБУ временно отменил для банков тарифы в Системе электронных платежей (СЭП). Теперь это бесплатно,
      – сообщили в НБУ.

      Также Национальный банк планирует снизить тарифы на интерчейндж, то есть комиссию, которую банки платят друг другу, когда обслуживают не своих клиентов.

      Что такое Система электронных платежей Национального банка?Государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины. СЭП обеспечивает осуществление расчетов в пределах Украины между банками как по поручениям клиентов банков, так и по обязательствам банков и других участников системы.

      Обратите внимание! На время карантина Нацбанк будет обеззараживать все банкноты, которые получает от коммерческих банков. Для этого их на 14 дней будут помещать в хранилище.


      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Финансы Интернет Банки НБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Письмо из Луганска: "Мама, я не хочу умирать от этого вируса"
      Ольга Черненко
      18 марта , 20:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      18 марта , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      18 марта , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук