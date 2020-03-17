НБУ работает над альтернативными вариантами доставки наличной валюты

Национальный банк налаживает альтернативную доставку наличной валюты. Украинцев просят подождать и не паниковать.

О том, что регулятор работает над решением вопроса нехватки наличной валюты, на брифинге заявила заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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Есть определенные сложности с наличием наличного доллара. Это связано с тем, что ранее банковский сектор валюту завозил на самолетах,

– отметила Рожкова.

Однако многие страны в связи с распространением коронавируса прекратили авиасообщение. Это и привело к нехватке наличной валюты. Заместитель главы НБУ заверила, что регулятор рассматривает альтернативные варианты доставки валюты.

Украинцев Рожкова призвала сохранять спокойствие и немного подождать. А также пользоваться онлайн-сервисами украинских банков, избегая походов в отделение.

Что известно о недостатке наличной валюты

НБУ 17 марта вновь заявил о готовности поддерживать гривну. Регулятор признал проблему с дефицитом наличной валюты. А также заявил, что вместе с банками ищет варианты решения проблемы.

Дефицит наличной валюты привел к скачку курса и росту стоимости валюты при онлайн обмене, который НБУ посоветовал использовать гражданам.

Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.



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