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      НБУ работает над альтернативными вариантами доставки наличной валюты

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      Национальный банк налаживает альтернативную доставку наличной валюты. Украинцев просят подождать и не паниковать.

      О том, что регулятор работает над решением вопроса нехватки наличной валюты, на брифинге заявила заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

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      Есть определенные сложности с наличием наличного доллара. Это связано с тем, что ранее банковский сектор валюту завозил на самолетах,
      – отметила Рожкова.

      Однако многие страны в связи с распространением коронавируса прекратили авиасообщение. Это и привело к нехватке наличной валюты. Заместитель главы НБУ заверила, что регулятор рассматривает альтернативные варианты доставки валюты.

      Украинцев Рожкова призвала сохранять спокойствие и немного подождать. А также пользоваться онлайн-сервисами украинских банков, избегая походов в отделение.

      Что известно о недостатке наличной валюты

      Обратите внимание! В связи с опасностью распространения коронавируса в Нацбанке разработали специальную процедуру обеззараживания гривневых банкнот. Они в течение 2 недель хранятся в хранилище.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины НБУ Валюта Банки
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