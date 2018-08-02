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НБУ распродает валюту, чтобы стабилизировать курс гривны

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Национальный банк Украины
Национальный банк Украины / telegraf.com.ua

Национальный банк Украины 2 августа провел аукцион по продаже до 100 миллионов долларов.

Об этом сообщили в пресс-служба НБУ, передает "Интерфакс-Украина".

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На аукцион объемом до 50 миллионов долларов было подано 23 заявки на общую сумму 46,7 миллионов долларов по курсу от 26,8 гривен за доллар до 26,88 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8611 гривен за доллар.

Во время предыдущего аукциона 31 июля НБУ удовлетворил 14 заявок на общую сумму 28,1 миллионов долларов.

Теги: Новости Украины Деньги Курсы валют НБУ
Источник: 24 Канал
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