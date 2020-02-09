НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривной за пределами Украины: что изменится

Национальный банк Украины расширил возможности иностранных банков торговать гривной. В частности, с помощью украинской национальной валюты можно будет торговать иностранными валютами за пределами Украины.

Для этого уточнено определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", сообщает Национальный банк Украины.

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Государственный регулятор ожидает, что такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины и гривневых активов. Вместе с тем это должно способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке.

Благодаря внесенным изменениям иностранные банки с помощью гривны смогут свободно покупать или продавать иностранную влаюту. В частности, с использованием для этого собственных корреспондентских счетов в украинских банках.

Что изменится после такого нововведения

Ранее иностранные банки могли покупать или продавать валюту за гривны только в украинских банках. Теперь для этого достаточно будет иметь корреспондентский счет в любом украинском банке, а торговать с помощью гривны с любым другим банком.

Что такое корреспондентский счет?Корреспондентский счет – банковский счет, открытый одним банком другому для осуществления межбанковских переводов.